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Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Карлес Планас
№21
Защитник
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Команда
Жирона
Возраст
30
Рост
173
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
05.05.2019
05 мая 2019
вс
13:00
Хетафе
2 : 0
Жирона
05.05.2019
05 мая 2019
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Хетафе
2
Жирона
0
был в запасе
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
20:30
Атлетико
2 : 0
Жирона
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
2
Жирона
0
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:45
Леганес
0 : 2
Жирона
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Леганес
0
Жирона
2
был в запасе
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
14:00
Реал
1 : 2
Жирона
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал
1
Жирона
2
был в запасе
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
20:30
Эйбар
3 : 0
Жирона
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Эйбар
3
Жирона
0
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
20:30
Эспаньол
1 : 3
Жирона
28'
28'
28'
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
20:30
минуты: 1' - 33'
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
1
Жирона
3
минуты: 1' - 33' / Испания. Примера, 13 тур
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
22:45
Жирона
0 : 0
Леганес
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Жирона
0
Леганес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
20:30
Валенсия
0 : 1
Жирона
40'
40'
40'
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
0
Жирона
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
14:00
Жирона
2 : 1
Райо Вальекано
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Жирона
2
Райо Вальекано
1
был в запасе
22.10.2018
22 окт. 2018
пн
22:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Жирона
22.10.2018
22 окт. 2018
пн
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
0
Жирона
0
был в запасе