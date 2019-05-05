Карлес Планас
№21
Защитник
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Команда
Жирона
Возраст
30
Рост
173
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.05.2019 05 мая 2019 вс 13:00
Хетафе
2 : 0
Жирона
05.05.2019 05 мая 2019 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Хетафе
2
Жирона
0
был в запасе
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 20:30
Атлетико
2 : 0
Жирона
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
2
Жирона
0
был в запасе
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:45
Леганес
0 : 2
Жирона
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Леганес
0
Жирона
2
был в запасе
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 14:00
Реал
1 : 2
Жирона
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал
1
Жирона
2
был в запасе
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 20:30
Эйбар
3 : 0
Жирона
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Эйбар
3
Жирона
0
был в запасе
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 20:30
Эспаньол
1 : 3
Жирона
28'
28'
28'
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 20:30
минуты: 1' - 33'
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
1
Жирона
3
минуты: 1' - 33' / Испания. Примера, 13 тур
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 22:45
Жирона
0 : 0
Леганес
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Жирона
0
Леганес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 20:30
Валенсия
0 : 1
Жирона
40'
40'
40'
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
0
Жирона
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 14:00
Жирона
2 : 1
Райо Вальекано
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Жирона
2
Райо Вальекано
1
был в запасе
22.10.2018 22 окт. 2018 пн 22:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Жирона
22.10.2018 22 окт. 2018 пн 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
0
Жирона
0
был в запасе