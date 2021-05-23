Андреа Петанья
№37
Нападающий
Подписаться
Команда
Наполи
Возраст
25
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Наполи
1 : 1
Верона
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
1
Верона
1
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 13:30
Фиорентина
0 : 2
Наполи
16.05.2021 16 мая 2021 вс 13:30
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
0
Наполи
2
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
11.05.2021 11 мая 2021 вт 21:45
Наполи
5 : 1
Удинезе
11.05.2021 11 мая 2021 вт 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
5
Удинезе
1
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Специя
1 : 4
Наполи
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Специя
1
Наполи
4
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Наполи
1 : 1
Кальяри
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
1
Кальяри
1
был в запасе
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 19:30
Торино
0 : 2
Наполи
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 19:30
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
0
Наполи
2
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 21:45
Наполи
5 : 2
Лацио
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
5
Лацио
2
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Сампдория
0 : 2
Наполи
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
0
Наполи
2
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Наполи
4 : 3
Кротоне
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
4
Кротоне
3
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:45
Ювентус
2 : 1
Наполи
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:45
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
2
Наполи
1
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:00
Наполи
1 : 0
Ювентус
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1
Ювентус
0
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 22:45
Дженоа
2 : 1
Наполи
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 54'
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2
Наполи
1
минуты: 1' - 54' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 20:00
Наполи
2 : 0
Парма
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2
Парма
0
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Верона
3 : 1
Наполи
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
3
Наполи
1
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 14:30
Наполи
6 : 0
Фиорентина
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
6
Фиорентина
0
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
Удинезе
1 : 2
Наполи
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Наполи
2
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 20:00
Наполи
1 : 2
Специя
58'
58'
58'
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 20:00
58'
минуты: 53' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1
Специя
2
минуты: 53' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Кальяри
1 : 4
Наполи
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
1
Наполи
4
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Наполи
1 : 1
Торино
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
1
Торино
1
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 22:45
Лацио
2 : 0
Наполи
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
2
Наполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур