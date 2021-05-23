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Коронавирус
Андреа Петанья
№37
Нападающий
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Команда
Наполи
Возраст
25
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
суперкубок италии
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2013/2014
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Наполи
1 : 1
Верона
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
1
Верона
1
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
13:30
Фиорентина
0 : 2
Наполи
16.05.2021
16 мая 2021
вс
13:30
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
0
Наполи
2
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
11.05.2021
11 мая 2021
вт
21:45
Наполи
5 : 1
Удинезе
11.05.2021
11 мая 2021
вт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
5
Удинезе
1
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
Специя
1 : 4
Наполи
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Специя
1
Наполи
4
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Наполи
1 : 1
Кальяри
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
1
Кальяри
1
был в запасе
26.04.2021
26 апр. 2021
пн
19:30
Торино
0 : 2
Наполи
26.04.2021
26 апр. 2021
пн
19:30
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
0
Наполи
2
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
21:45
Наполи
5 : 2
Лацио
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
5
Лацио
2
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Сампдория
0 : 2
Наполи
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
0
Наполи
2
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Наполи
4 : 3
Кротоне
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
4
Кротоне
3
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:45
Ювентус
2 : 1
Наполи
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:45
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
2
Наполи
1
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:00
Наполи
1 : 0
Ювентус
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1
Ювентус
0
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
22:45
Дженоа
2 : 1
Наполи
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 54'
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2
Наполи
1
минуты: 1' - 54' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:00
Наполи
2 : 0
Парма
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2
Парма
0
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Верона
3 : 1
Наполи
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
3
Наполи
1
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
14:30
Наполи
6 : 0
Фиорентина
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
6
Фиорентина
0
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Удинезе
1 : 2
Наполи
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Наполи
2
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
20:00
Наполи
1 : 2
Специя
58'
58'
58'
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
20:00
58'
минуты: 53' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1
Специя
2
минуты: 53' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Кальяри
1 : 4
Наполи
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
1
Наполи
4
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Наполи
1 : 1
Торино
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
1
Торино
1
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:45
Лацио
2 : 0
Наполи
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
2
Наполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
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