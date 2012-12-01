Матиас Фанимо
№25
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
27
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 15:45
Вест Хэм
3 : 1
Челси
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Вест Хэм
3
Челси
1
был в запасе