Сэм Аддамо
№37
Полузащитник
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Команда
Катания
Возраст
26
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 17:00
Сиена
1 : 3
Катания
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сиена
1
Катания
3
был в запасе
30.11.2012 30 нояб. 2012 пт 22:45
Катания
1 : 3
Милан
30.11.2012 30 нояб. 2012 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Катания
1
Милан
3
был в запасе