Макс Баришич
№36
Нападающий
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Команда
Катания
Возраст
26
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.08.2013 26 авг. 2013 пн 21:45
Фиорентина
2 : 1
Катания
26.08.2013 26 авг. 2013 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
2
Катания
1
был в запасе