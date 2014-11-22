Себастьян Ллетгет
№17
Полузащитник
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Команда
Возраст
28
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 18:00
Эвертон
2 : 1
Вест Хэм
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Эвертон
2
Вест Хэм
1
был в запасе