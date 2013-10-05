Йоханн Вюртс
№22
Нападающий
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Команда
Гройтер Фюрт
Возраст
28
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 16:30
Штутгарт
1 : 1
Вердер
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Штутгарт
1
Вердер
1
был в запасе