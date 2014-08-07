Офир Мизрахи
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Хапоэль Ирони
Возраст
27
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.08.2014 07 авг. 2014 чт 20:00
Хапоэль Ирони
1 : 2
Динамо
07.08.2014 07 авг. 2014 чт 20:00
минуты: 74' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хапоэль Ирони
1
Динамо
2
минуты: 74' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
31.07.2014 31 июля 2014 чт 19:00
Динамо
1 : 1
Хапоэль Ирони
31.07.2014 31 июля 2014 чт 19:00
минуты: 85' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Динамо
1
Хапоэль Ирони
1
минуты: 85' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд