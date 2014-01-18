Марк Мартинес
№30
Вратарь
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Команда
Возраст
31
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 20:00
Эльче
2 : 0
Райо Вальекано
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эльче
2
Райо Вальекано
0
был в запасе
12.01.2014 12 янв. 2014 вс -:-
Эльче
1 : 1
Севилья
12.01.2014 12 янв. 2014 вс -:-
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Эльче
1
Севилья
1
был в запасе