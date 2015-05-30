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Коронавирус
Валерио Роззети
№27
Нападающий
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Команда
Лугано
Возраст
26
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
2012/2013
30.05.2015
30 мая 2015
сб
21:45
Аталанта
1 : 3
Милан
30.05.2015
30 мая 2015
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
1
Милан
3
был в запасе
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Аталанта
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
1
Аталанта
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
Аталанта
1 : 4
Дженоа
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
1
Дженоа
4
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
Палермо
2 : 3
Аталанта
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Палермо
2
Аталанта
3
был в запасе
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
Аталанта
1 : 1
Лацио
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
1
Лацио
1
был в запасе
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Чезена
2 : 2
Аталанта
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
2
Аталанта
2
был в запасе
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
13:30
Аталанта
2 : 2
Эмполи
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2
Эмполи
2
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Рома
1 : 1
Аталанта
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
1
Аталанта
1
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Сассуоло
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2
Сассуоло
1
был в запасе
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:00
Парма
0 : 0
Аталанта
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
0
Аталанта
0
был в запасе
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:00
Аталанта
1 : 2
Сампдория
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
1
Сампдория
2
был в запасе
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
Верона
1 : 0
Аталанта
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
1
Аталанта
0
был в запасе
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
17:00
Дженоа
2 : 2
Аталанта
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2
Аталанта
2
был в запасе