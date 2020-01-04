Джордж Монкур
№10
Полузащитник
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Команда
Барнсли
Возраст
27
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
Борнмут
4 : 0
Лутон Таун
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Борнмут
4
Лутон Таун
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала