Альберт Дальмау Мартинес
№31
Защитник
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Команда
Кадис
Возраст
29
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 22:00
Малага
4 : 0
Валенсия
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Малага
4
Валенсия
0
был в запасе