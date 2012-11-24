Чарльз Банья
№42
Полузащитник
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Команда
Возраст
27
Рост
170
Вес
60
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 18:00
Сток Сити
1 : 0
Фулхэм
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Сток Сити
1
Фулхэм
0
был в запасе