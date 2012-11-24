Карлос Де Диос Кристето
№39
Полузащитник
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Команда
Мальорка
Возраст
27
Рост
179
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 18:00
Райо Вальекано
2 : 0
Мальорка
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
2
Мальорка
0
был в запасе