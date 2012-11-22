Рик Схаув
№35
Полузащитник
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Команда
Возраст
30
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
ПСВ
1 : 2
Днепр
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ПСВ
1
Днепр
2
был в запасе