Менно Кох
№4
Защитник
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Команда
НАК Бреда
Возраст
26
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
Панатинаикос
2 : 3
ПСВ
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Панатинаикос
2
ПСВ
3
был в запасе