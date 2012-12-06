Тобиас Штеффен
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Фортуна
Возраст
29
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
Байер
1 : 0
Русенборг
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 75'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Байер
1
Русенборг
0
минуты: 1' - 75' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
Металлист
2 : 0
Байер
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Металлист
2
Байер
0
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур