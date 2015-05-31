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Исаак Донкор
№54
Защитник
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Команда
Интер
Возраст
25
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Интер
4 : 3
Эмполи
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
4
Эмполи
3
был в запасе
23.05.2015
23 мая 2015
сб
21:45
Дженоа
3 : 2
Интер
23.05.2015
23 мая 2015
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
3
Интер
2
был в запасе
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
21:45
Удинезе
1 : 2
Интер
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
1
Интер
2
был в запасе
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
Аталанта
1 : 4
Интер
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
1
Интер
4
был в запасе
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
14:30
Сассуоло
3 : 1
Интер
78'
90'
78'
90'
78'
90'
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
3
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
Интер
0 : 1
Торино
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
0
Торино
1
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
20:00
Эмполи
0 : 0
Интер
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
0
Интер
0
был в запасе
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
14:30
Интер
3 : 1
Дженоа
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
3
Дженоа
1
был в запасе
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
23:00
Ювентус
1 : 1
Интер
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
1
Интер
1
был в запасе
15.12.2014
15 дек. 2014
пн
23:00
Кьево
0 : 2
Интер
15.12.2014
15 дек. 2014
пн
23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кьево
0
Интер
2
был в запасе
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
22:45
Рома
4 : 2
Интер
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
4
Интер
2
был в запасе
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
22:45
Милан
1 : 1
Интер
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
1
Интер
1
был в запасе
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
22:45
Интер
2 : 2
Верона
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2
Верона
2
был в запасе
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
22:45
Парма
2 : 0
Интер
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
2
Интер
0
был в запасе
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
Интер
1 : 0
Сампдория
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
1
Сампдория
0
был в запасе