Джанлука Аустони
№94
Нападающий
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Команда
Возраст
27
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2012 10 дек. 2012 пн 21:00
Сампдория
0 : 2
Удинезе
10.12.2012 10 дек. 2012 пн 21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
0
Удинезе
2
был в запасе
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 22:45
Фиорентина
2 : 2
Сампдория
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
2
Сампдория
2
был в запасе