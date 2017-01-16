Эктор Эрнандес
№23
Защитник
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Команда
Нумансия
Возраст
30
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.01.2017 16 янв. 2017 пн 22:45
Малага
0 : 2
Реал Сосьедад
16.01.2017 16 янв. 2017 пн 22:45
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Малага
0
Реал Сосьедад
2
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 22:45
Реал Сосьедад
0 : 4
Севилья
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
0
Севилья
4
был в запасе
30.09.2016 30 сент. 2016 пт 21:45
Реал Сосьедад
1 : 0
Бетис
30.09.2016 30 сент. 2016 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 14:00
Эйбар
2 : 0
Реал Сосьедад
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Эйбар
2
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 23:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Лас-Пальмас
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 23:00
минуты: 33' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
4
Лас-Пальмас
1
минуты: 33' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
09.09.2016 09 сент. 2016 пт 21:45
Реал Сосьедад
1 : 1
Эспаньол
09.09.2016 09 сент. 2016 пт 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
1
Эспаньол
1
был в запасе
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 19:15
Осасуна
0 : 2
Реал Сосьедад
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 19:15
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0
Реал Сосьедад
2
был в запасе
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:15
Реал Сосьедад
0 : 3
Реал
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:15
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Реал Сосьедад
0
Реал
3
был в запасе