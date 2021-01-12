Брэндон (Томас Льямас)
№11
Нападающий
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Команда
Осасуна
Возраст
26
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 21:00
Гранада
2 : 0
Осасуна
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Гранада
2
Осасуна
0
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Осасуна
0 : 0
Реал
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
0
Реал
0
был в запасе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 20:30
Реал Сосьедад
1 : 1
Осасуна
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
1
Осасуна
1
был в запасе
31.12.2020 31 дек. 2020 чт 18:15
Осасуна
1 : 1
Алавес
31.12.2020 31 дек. 2020 чт 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
1
Алавес
1
был в запасе
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 19:30
Эльче
2 : 2
Осасуна
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эльче
2
Осасуна
2
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:30
Осасуна
1 : 3
Вильярреал
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
1
Вильярреал
3
был в запасе
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
Вальядолид
3 : 2
Осасуна
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Вальядолид
3
Осасуна
2
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 18:15
Осасуна
0 : 2
Бетис
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
0
Бетис
2
был в запасе