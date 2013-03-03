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Федор Кудряшов
Криштиану Роналду
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Коронавирус
Пелле Йенсен
№5
Защитник
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Команда
Хоффенхайм
Возраст
29
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2012/2013
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:30
Хоффенхайм
0 : 1
Бавария
03.03.2013
03 марта 2013
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
0
Бавария
1
был в запасе
07.12.2012
07 дек. 2012
пт
22:30
Гамбург
2 : 0
Хоффенхайм
07.12.2012
07 дек. 2012
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Гамбург
2
Хоффенхайм
0
был в запасе
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
17:30
Хоффенхайм
1 : 4
Вердер
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Хоффенхайм
1
Вердер
4
был в запасе
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
19:30
Хоффенхайм
1 : 3
Вольфсбург
77'
77'
77'
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
19:30
минуты: 1' - 77'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
1
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 77' / Германия. Бундеслига, 12 тур
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
17:30
Фортуна
1 : 1
Хоффенхайм
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фортуна
1
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур