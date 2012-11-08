Робин Бьорнхольм
№36
Нападающий
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Команда
Русенборг
Возраст
27
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
Металлист
3 : 1
Русенборг
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Металлист
3
Русенборг
1
был в запасе