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Северная Македония
Федор Кудряшов
Криштиану Роналду
Антон Шунин
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Лионель Месси
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Коронавирус
Йоей Пелюпесси
№32
Защитник
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Команда
Шеффилд Уэнсдэй
Возраст
28
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Шеффилд Уэнсдэй
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Куинз Парк Рейнджерс
1
Шеффилд Уэнсдэй
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
Брайтон & Хов
0 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Брайтон & Хов
0
Шеффилд Уэнсдэй
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала