Осаренрен Окунгбова
№37
Защитник
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Команда
Рапид
Возраст
27
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
Байер
3 : 0
Рапид
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Байер
3
Рапид
0
был в запасе