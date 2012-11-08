Натаниэль Лагрю
№43
Нападающий
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Команда
Возраст
29
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
Брюгге
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Брюгге
2
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур