Ивон Мвого
№12
Вратарь
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Команда
ПСВ
Возраст
27
Рост
186
Получил место на ЧМ-2018, когда неожиданно отказался Хитц, а Петкович сопроводил это фразой: «Мы не берем памперсы в Россию». Указывая, что ему нужна команда, где все друг за друга.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Швейцария
1 : 0
Литва
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Швейцария
1
Литва
0
был в запасе
25.03.2021 25 марта 2021 чт 20:00
Болгария
1 : 3
Швейцария
25.03.2021 25 марта 2021 чт 20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Болгария
1
Швейцария
3
был в запасе