Ивон Мвого №12 Вратарь Подписаться

Команда ПСВ

Возраст 27

Рост 186

Получил место на ЧМ-2018, когда неожиданно отказался Хитц, а Петкович сопроводил это фразой: «Мы не берем памперсы в Россию». Указывая, что ему нужна команда, где все друг за друга.