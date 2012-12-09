Адам Морган
№50
Нападающий
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Команда
Йовил
Возраст
27
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 19:00
Вест Хэм
2 : 3
Ливерпуль
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Вест Хэм
2
Ливерпуль
3
был в запасе