Кортни Меллен-Уолтерс
№56
Защитник
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Команда
Возраст
26
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.12.2012 04 дек. 2012 вт 22:45
Боруссия
1 : 0
Манчестер Сити
04.12.2012 04 дек. 2012 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Боруссия
1
Манчестер Сити
0
был в запасе
06.11.2012 06 нояб. 2012 вт 22:45
Манчестер Сити
2 : 2
Аякс
06.11.2012 06 нояб. 2012 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Манчестер Сити
2
Аякс
2
был в запасе