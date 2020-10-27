Гуидо Гуерриери
№22
Вратарь
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Команда
Салернитана
Возраст
25
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.10.2020 27 окт. 2020 вт 16:00
Сампдория
1 : 0
Салернитана
27.10.2020 27 окт. 2020 вт 16:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/32 финала
Сампдория
1
Салернитана
0
был в запасе