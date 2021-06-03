Джордж Сэйвилл
№22
Полузащитник
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Команда
Мидлсбро
Возраст
28
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.06.2021 03 июня 2021 чт 21:00
Украина
1 : 0
Северная Ирландия
03.06.2021 03 июня 2021 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Украина
1
Северная Ирландия
0
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
28.03.2021 28 марта 2021 вс 20:05
Северная Ирландия
1 : 2
США
43'
43'
43'
28.03.2021 28 марта 2021 вс 20:05
минуты: 1' - 60'
Товарищеские матчи. Сборные, Март
Северная Ирландия
1
США
2
минуты: 1' - 60' / Товарищеские матчи. Сборные, Март