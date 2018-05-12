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Олимпиада
Коронавирус
Имо Эзекиель
№93
Нападающий
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Команда
Андерлехт
Возраст
27
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
Эйбар
1 : 0
Лас-Пальмас
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
1
Лас-Пальмас
0
был в запасе
06.05.2018
06 мая 2018
вс
19:30
Лас-Пальмас
0 : 1
Хетафе
06.05.2018
06 мая 2018
вс
19:30
минуты: 1' - 61'
Испания. Примера, 36 тур
Лас-Пальмас
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 61' / Испания. Примера, 36 тур
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
14:00
Эспаньол
1 : 1
Лас-Пальмас
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1
Лас-Пальмас
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
22:30
Бетис
1 : 0
Лас-Пальмас
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
22:30
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1
Лас-Пальмас
0
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
Лас-Пальмас
0 : 1
Реал Сосьедад
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:30
минуты: 1' - 71'
Испания. Примера, 32 тур
Лас-Пальмас
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 71' / Испания. Примера, 32 тур
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
13:00
Леванте
2 : 1
Лас-Пальмас
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
2
Лас-Пальмас
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:30
Лас-Пальмас
0 : 3
Реал
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Лас-Пальмас
0
Реал
3
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
15:00
Депортиво
1 : 1
Лас-Пальмас
17.03.2018
17 марта 2018
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Депортиво
1
Лас-Пальмас
1
был в запасе
05.03.2018
05 марта 2018
пн
23:00
Сельта
2 : 1
Лас-Пальмас
05.03.2018
05 марта 2018
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
2
Лас-Пальмас
1
был в запасе
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
20:30
Леганес
0 : 0
Лас-Пальмас
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леганес
0
Лас-Пальмас
0
был в запасе
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
15:00
Лас-Пальмас
1 : 2
Севилья
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
1
Севилья
2
был в запасе