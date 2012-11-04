Андреа Гальярдини
№93
Защитник
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Возраст
29
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 17:00
Сампдория
1 : 2
Аталанта
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
1
Аталанта
2
был в запасе
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 22:45
Аталанта
1 : 0
Наполи
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
1
Наполи
0
был в запасе
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 17:00
Пескара
0 : 0
Аталанта
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Пескара
0
Аталанта
0
был в запасе