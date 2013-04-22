Николай Скворцов
№25
Полузащитник
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Команда
Возраст
27
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 16:00
Сочи
1 : 0
Волгарь
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сочи
1
Волгарь
0
был в запасе
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 19:00
Химки
1 : 0
Сочи
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
1
Сочи
0
был в запасе