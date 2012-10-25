Оле-Мартин Риннарей
№37
Защитник
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Команда
Мольде
Возраст
26
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
Стяуа
2 : 0
Мольде
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стяуа
2
Мольде
0
был в запасе