Филиппо Берра
№48
Защитник
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Команда
Удинезе
Возраст
26
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.03.2013 16 марта 2013 сб 20:00
Катания
3 : 1
Удинезе
16.03.2013 16 марта 2013 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Катания
3
Удинезе
1
был в запасе
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 17:00
Удинезе
2 : 2
Парма
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
2
Парма
2
был в запасе
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 17:00
Кьево
2 : 2
Удинезе
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кьево
2
Удинезе
2
был в запасе
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 22:45
Рома
2 : 3
Удинезе
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
2
Удинезе
3
был в запасе