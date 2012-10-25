Фабиу Сантуш
№24
Вратарь
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Команда
Академика
Возраст
28
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
Атлетико
2 : 1
Академика
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Атлетико
2
Академика
1
был в запасе