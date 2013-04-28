Тициано Скарфанья
№0
Вратарь
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Команда
Парма
Возраст
27
Рост
188
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
Парма
0 : 0
Лацио
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
0
Лацио
0
был в запасе
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 21:45
Удинезе
1 : 0
Лацио
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
1
Лацио
0
был в запасе
17.03.2013 17 марта 2013 вс 22:45
Торино
1 : 0
Лацио
17.03.2013 17 марта 2013 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
1
Лацио
0
был в запасе
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 17:00
Лацио
2 : 1
Парма
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
2
Парма
1
был в запасе