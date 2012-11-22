Адриан Секереш
№21
Защитник
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Команда
Фехервар
Возраст
32
Рост
191
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
Фехервар
0 : 1
Генк
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Фехервар
0
Генк
1
был в запасе
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
Фехервар
2 : 1
Базель
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Фехервар
2
Базель
1
был в запасе