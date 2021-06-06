Луис Шауб
№17
Полузащитник
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Команда
Кельн
Возраст
26
Рост
184
Вес
68
В 2003 году его отец погиб в автокатастрофе, а сам Шауб выжил. Тогда ему было восемь лет.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.06.2021 06 июня 2021 вс 18:30
Австрия
0 : 0
Словакия
06.06.2021 06 июня 2021 вс 18:30
минуты: 46' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Австрия
0
Словакия
0
минуты: 46' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
02.06.2021 02 июня 2021 ср 22:00
Англия
1 : 0
Австрия
02.06.2021 02 июня 2021 ср 22:00
минуты: 62' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Англия
1
Австрия
0
минуты: 62' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь