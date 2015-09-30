Джордж Эванс
№17
Полузащитник
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Команда
Дерби Каунти
Возраст
26
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.09.2015 30 сент. 2015 ср 21:45
Боруссия
1 : 2
Манчестер Сити
30.09.2015 30 сент. 2015 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Боруссия
1
Манчестер Сити
2
был в запасе