Марко Бакич
№8
Полузащитник
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Команда
Брага
Возраст
27
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.03.2021 27 марта 2021 сб 17:00
Черногория
4 : 1
Гибралтар
27.03.2021 27 марта 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 26'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Черногория
4
Гибралтар
1
минуты: 1' - 26' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Латвия
1 : 2
Черногория
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Латвия
1
Черногория
2
был в запасе