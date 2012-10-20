Хурадо (Франциско де Борха Хурадо)
№0
Защитник
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Команда
Малага
Возраст
31
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 17:00
Малага
2 : 1
Вальядолид
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Малага
2
Вальядолид
1
был в запасе