Йонас Хофманн
№13
Полузащитник
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Команда
Боруссия
Возраст
28
Рост
176
Вес
70
Родился в семье гандболистов – этим видом спорта занимались дед, отец и мать. «В какой-то момент мы поняли, что управляться с мячом ногами у нас получается лучше», – говорил его брат.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.06.2021 07 июня 2021 пн 21:45
Германия
7 : 1
Латвия
07.06.2021 07 июня 2021 пн 21:45
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Германия
7
Латвия
1
был в запасе
02.06.2021 02 июня 2021 ср 22:00
Германия
1 : 1
Дания
02.06.2021 02 июня 2021 ср 22:00
минуты: 86' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Германия
1
Дания
1
минуты: 86' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь