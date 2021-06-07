Йонас Хофманн №13 Полузащитник Подписаться

Команда Боруссия

Возраст 28

Рост 176

Вес 70

Родился в семье гандболистов – этим видом спорта занимались дед, отец и мать. «В какой-то момент мы поняли, что управляться с мячом ногами у нас получается лучше», – говорил его брат.