Майкл МакГоверн
№33
Вратарь
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Команда
Норвич Сити
Возраст
36
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Северная Ирландия
1 : 1
Румыния
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 6 тур
Северная Ирландия
1
Румыния
1
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
Австрия
2 : 1
Северная Ирландия
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 5 тур
Австрия
2
Северная Ирландия
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 5 тур
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Норвегия
1 : 0
Северная Ирландия
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 4 тур
Норвегия
1
Северная Ирландия
0
был в запасе
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Северная Ирландия
0 : 1
Австрия
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 3 тур
Северная Ирландия
0
Австрия
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 3 тур
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
Северная Ирландия
1 : 5
Норвегия
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 2 тур
Северная Ирландия
1
Норвегия
5
был в запасе
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
Румыния
1 : 1
Северная Ирландия
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Румыния
1
Северная Ирландия
1
был в запасе