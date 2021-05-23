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Аркадиуш Милик
№7
Нападающий
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Команда
Марсель
Возраст
27
Рост
186
Как-то забил 6 голов в одном матче (за «Аякс» в Кубке, 9:0). За один год дважды рвал передние крестообразные связки колена (на разных ногах). В «Наполи» выбрал 99-й номер, потому что часто видел его в хоккее (в детстве серьезно увлекался им).
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
отборочные матчи к чм. европа
франция. кубок
лига наций. лига а
товарищеские матчи. сборные
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Метц
1 : 0
Марсель
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Метц
1
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Марсель
3 : 2
Анжер
9', 9', 48'
90'
37'
9', 9', 48'
90'
9', 9', 48'
90'
9', 9', 48'
90'
9', 9', 48'
90'
37'
9', 9', 48'
90'
37'
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
9', 9', 48'
90'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
3
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
14:00
Сент-Этьен
1 : 0
Марсель
09.05.2021
09 мая 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
1
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
30.04.2021
30 апр. 2021
пт
22:00
Марсель
1 : 1
Страсбур
90'
90'
90'
30.04.2021
30 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Марсель
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
23.04.2021
23 апр. 2021
пт
22:00
Реймс
1 : 3
Марсель
45'
45'
45'
23.04.2021
23 апр. 2021
пт
22:00
45'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Реймс
1
Марсель
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
18:00
Марсель
3 : 2
Лорьян
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
3
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
22:00
Монпелье
3 : 3
Марсель
43'
43'
43'
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
22:00
43'
минуты: 1' - 89'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монпелье
3
Марсель
3
минуты: 1' - 89' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
Марсель
2 : 0
Дижон
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2
Дижон
0
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
19:00
Ницца
3 : 0
Марсель
20.03.2021
20 марта 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
3
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
Марсель
3 : 1
Брест
45', 45'
45', 45'
45', 45'
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
45', 45'
минуты: 1' - 84'
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3
Брест
1
минуты: 1' - 84' / Франция. Лига 1, 29 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
Марсель
1 : 0
Ренн
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 71'
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1
Ренн
0
минуты: 1' - 71' / Франция. Лига 1, 22 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Лилль
2 : 0
Марсель
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
2
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
Марсель
1 : 1
Лион
44'
44'
44'
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
44'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Ланс
2 : 2
Марсель
45'
45'
45'
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
45'
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ланс
2
Марсель
2
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 23 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
Монако
3 : 1
Марсель
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 60' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
3
Марсель
1
минуты: 60' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур