Аркадиуш Милик №7 Нападающий Подписаться

Команда Марсель

Возраст 27

Рост 186

Как-то забил 6 голов в одном матче (за «Аякс» в Кубке, 9:0). За один год дважды рвал передние крестообразные связки колена (на разных ногах). В «Наполи» выбрал 99-й номер, потому что часто видел его в хоккее (в детстве серьезно увлекался им).