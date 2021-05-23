Аркадиуш Милик
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
Марсель
Возраст
27
Рост
186
Как-то забил 6 голов в одном матче (за «Аякс» в Кубке, 9:0). За один год дважды рвал передние крестообразные связки колена (на разных ногах). В «Наполи» выбрал 99-й номер, потому что часто видел его в хоккее (в детстве серьезно увлекался им).
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Метц
1 : 0
Марсель
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Метц
1
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Марсель
3 : 2
Анжер
9', 9', 48'
90'
37'
9', 9', 48'
90'
9', 9', 48'
90'
9', 9', 48'
90'
9', 9', 48'
90'
37'
9', 9', 48'
90'
37'
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
9', 9', 48'
90'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
3
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 14:00
Сент-Этьен
1 : 0
Марсель
09.05.2021 09 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
1
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 22:00
Марсель
1 : 1
Страсбур
90'
90'
90'
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Марсель
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
Реймс
1 : 3
Марсель
45'
45'
45'
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
45'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Реймс
1
Марсель
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 18:00
Марсель
3 : 2
Лорьян
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
3
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 22:00
Монпелье
3 : 3
Марсель
43'
43'
43'
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 22:00
43'
минуты: 1' - 89'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монпелье
3
Марсель
3
минуты: 1' - 89' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
Марсель
2 : 0
Дижон
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2
Дижон
0
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 19:00
Ницца
3 : 0
Марсель
20.03.2021 20 марта 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
3
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
Марсель
3 : 1
Брест
45', 45'
45', 45'
45', 45'
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
45', 45'
минуты: 1' - 84'
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3
Брест
1
минуты: 1' - 84' / Франция. Лига 1, 29 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
Марсель
1 : 0
Ренн
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 71'
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1
Ренн
0
минуты: 1' - 71' / Франция. Лига 1, 22 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Лилль
2 : 0
Марсель
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
2
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 23:00
Марсель
1 : 1
Лион
44'
44'
44'
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 23:00
44'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Ланс
2 : 2
Марсель
45'
45'
45'
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
45'
минуты: 1' - 60'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ланс
2
Марсель
2
минуты: 1' - 60' / Франция. Лига 1, 23 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
Монако
3 : 1
Марсель
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 60' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
3
Марсель
1
минуты: 60' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур