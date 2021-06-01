Лукаш Скорупски
№12
Вратарь
Подписаться
Команда
Болонья
Возраст
30
Рост
187
Вес
84
За карьеру отразил четверть всех ударов с пенальти – 11 из 44.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.06.2021 01 июня 2021 вт 21:45
Польша
1 : 1
Россия
01.06.2021 01 июня 2021 вт 21:45
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Польша
1
Россия
1
был в запасе