Руслан Абышов
№15
Защитник
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Команда
Габала
Возраст
33
Рост
187
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.07.2018 19 июля 2018 чт 22:00
Уйпешт
4 : 0
Нефтчи
19.07.2018 19 июля 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Уйпешт
4
Нефтчи
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд