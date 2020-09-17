Мате Паткаи
№17
Полузащитник
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Команда
Фехервар
Возраст
33
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
Хибернианс
0 : 1
Фехервар
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
минуты: 51' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хибернианс
0
Фехервар
1
минуты: 51' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд