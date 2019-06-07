Боян Маркоски
№5
Защитник
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Команда
Аполлон
Возраст
37
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.06.2019 07 июня 2019 пт 21:45
Северная Македония
0 : 1
Польша
07.06.2019 07 июня 2019 пт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Северная Македония
0
Польша
1
был в запасе
24.03.2019 24 марта 2019 вс 22:45
Словения
1 : 1
Северная Македония
24.03.2019 24 марта 2019 вс 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Словения
1
Северная Македония
1
был в запасе